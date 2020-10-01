كورونا.. أمريكا تسجل 45342 إصابة جديدة بالفيروس

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
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 سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، 45،342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير.

 

وقالت المراكز الأمريكية- في بيان-: أن مجموع حالات الإصابة في الولايات المتحدة بلغ 7،213،419 حالة، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء .

 

وأضافت: أنه تم تسجيل 1،030 وفاة جديدة بالفيروس التاجى ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 206،402 حالة .

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 34,357 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 25,549 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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