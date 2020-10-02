محمود حافظ: المشاركة بـ"الممر" شرف لي.. و"بصمة في تاريخ السينما المصرية"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:33 ص
محمود حافظ
محمود حافظ
أمنية فوزي
Advertisements
قال الفنان محمود حافظ، إنه يحب كل الأدوار التي يؤديها، ويسعده أن يراه الجمهور في العديد من الأدوار، مشيرا إلى أنه يعتز بدوره في فيلم "الممر"، الذي جسد كفاح القوات المسلحة في أعقاب حرب 67، موضحا أنه يعتبر بصمة في تاريخ السينما المصرية، وتاريخ مصر أيضا.

وأضاف "حافظ"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "منذ أن كنت صغيرًا، حلمت بتأريخ الحروب المصرية من خلال أفلام من هذا النوع، وتدربت شهرين في مدرسة الصاعقة، وليا الشرف أني مثلت في الفيلم، مع المخرج شريف عرفة، ومكنتش شغال معه بخوف أو رعب".

ولفت إلى أنه كان العنصر الكوميدي في الفيلم، وكان يرغب في أن يكون على قدر المسؤولية، موضحًا أن أنه يسير على خطوات في طريق النجومية، ويحاول كل عام أن يتقدم عن العام الآخر، وشدد على أنه يحلم بالنجومية لكن "كل حاجة في وقتها".

وأكد الفنان محمود حافظ، أنه يسير على خطوات في طريق النجومية، وأنه يحاول كل عام أن يحرز تقدمًا ملحوظًا عن العام الذي سبقه، مشيرًا إلى أنه يحلم بالنجومية. 

وأضاف "حافظ": "أحلم بالنجومية المطلقة لكن كل حاجة ولها وقت"، لافتًا إلى انه عندما شارك في مسلسل "الفتوة"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، تعلم التعامل مع الحيوانات، بسبب تصوير جزء كبير من مشاهده رفقة حصان. 

وأوضح إلى أنه كان يذهب كل يوم للحصان، ويطعمه "سكر: "كنت بطبط عليه عشان يتعود عليّ، والحصان متغيرش في المشاهد، لأني تعودت عليه". 

وقال حافظ إنه يشعر بالفخر، حيث حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية: "أهلي فخورون بي في الريف وعندما كنت أعزب لم أكن حريصا على خطواتي لكن بعد الزواج وفخر الناس بي أصبح أتحسس خطواتي الفنية وفي الحياة بكل دقة حتى يحقق نجاحات مضاعفة". 

وتابع: "الناس في الريف ممكن يكسروك أو يسندوك فممكن يقولك ده اتجنن وعاوز يمثل أو يطلع لاعب كرة بس لو الشخص موهوب بيوصل ويؤكد لهم أن حلمه كان صح".

وأردف: "أنا قوي الإرادة ومثابر وقدمت أكثر 3 مرات في أكاديمية الفنون ونجح في المرة الأخيرة عام 2003 وبدأ بعدها بدأت طريقي نحو النجومية، وأتمنى أن يتحلى الجميع بروح التعدي وكل من حققوا نجاحا كان ذلك بسبب توفيق الله وإرادتهم الصلبة".

ووجه في اللقاء التليفزيوني الشكر إلى أهل بلدته بالريف، وقال: "الفرحة في عنيهم عندي بالدنيا، أتمنى أكون أحسن واحد في العالم من أجلهم عندنا الناس متفتحة ومتعلمين والتعليم في بلدنا من 1950 وهناك تفتح لكن عندما تنجح تحس أنك فرحت أهل بلدك وناسك وده حاجة مهمة أوي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود حافظ فيلم الممر بوابة الفجر الفجر التعدى

أخبار تهمك

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على أسباب تأخر وصول موسيماني للقاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

منذ حوالي 8 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 12 ساعة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 20 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

الإبراشي" عن واقعة الكمامات الفوتوشوب: "عايز يلبس الناس العمة"

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

فنانون يحييون ذكرى رحيل محمود عبد العزيز فى رسائل لـ"8 الصبح"

أحد أبطال "الممر": تدربت على السلاح في مدرسة الصاعقة لمدة شهرين

عزوز عادل لـ "الفجر الفني": أحب العمل النقابي كثيرا.. فتحي عبد الوهاب مكسب كبير فى حياتي.. وهذه مقولة الزعيم لي (حوار)

محمد العمروسي لـ"الفجر الفني" "اتكهربت 4 مرات في "بنات موسى".. وهذه أعمالي في رمضان"

إيمان سلامة لـ"الفجر الفني" سعيدة بتجربتي في مسلسل "البيت الكبير3".. وأتمنى تقديم شخصية متسولة

إنجي خطاب توجه رسالة مؤثرة من خلال "الفجر الفني" إلى هيثم زكي

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

09:43 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

03:02 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

12:37 ص

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟