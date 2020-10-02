القبض على 3 عناصر إجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عقب تبادل إطلاق النيران من ضبط 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة، بالقليوبية.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية لإستخدامها فى حماية نشاطهم الإجرامي.

فقد أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن تحديد مكان إختباء (3) عناصر شديدة الخطورة بناحية القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة، تخصصوا بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهم الآثم.



تم إٍستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ولدى إستشعار تلك العناصر بإقتراب القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة، 2 بندقية خرطوش، فرد محلى)، وتبين إصابة أحدهم بعيار نارى، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.