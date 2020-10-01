توتنهام ورينجرز يتأهلان لدور المجموعات بالدوري الأوروبي

تأهل نادي توتنهام هوتسبر إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي بعد عبوره مكابي حيفا بسبعة أهداف مقابل هدفين.





وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدما بنتيجة 4 / 1، حيث سجل له هاري كين في الدقيقة الثانية الهدف الأول وأضاف لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 20 ثم ضاعف لوسيلو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 36، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة 39، فيما سجل تارون شيري هدف مكابي الوحيد في الدقيقة 17.





وفي الشوط الثاني سجل كافيتسيا الهدف الثاني لمكابي حيفا، قبل أن يعود كين ويضيف الهدف الخامس في الدقيقة 56 من ضربة جزاء، ثم عاد ليوقع على الهدف السادس في الدقيقة 74، قبل أن يختتم ديلي إلي مهرجان الأهداف بالهدف السابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.





وبلغ رينجرز الاسكتلندي الدور ذاته عقب فوزه على جالطة سراي التركي 2 / 1.





وتقدم رينجرز في الدقيقة 52 عن طريق سكوت أرفيلد، قبل أن يضيف جيمس تافيرنير الهدف الثاني في الدقيقة 59.





وفي الدقيقة 87 سجل مركاو لاعب جالطة سراي هدف فريقه الوحيد.





وودع سبورتنج لشبونة البرتغالي المسابقة عقب خسارته القاسية 1 / 4 أمام لاسك لينز النمساوي.





وفي باقي المباريات فاز يونج بويز السويسري على تيرانا الألباني 3 / صفر، فيما تغلب تسسك صوفيا البلغاري على بازل السويسري 3 / 1، وأيك أثينا اليوناني على فولفسبورج الألماني 2 / 1 ودوندالك الأيرلندي على كلافسيك من جزر فارو 3 / 1.



