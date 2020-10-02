البنك الدولي: تحسن كبير في اقتصاد مصر رغم جائحة كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:48 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
كـسـاب أحـمـد
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كشفت داليا لطيف، كبير الأخصائيين البيئيين بالبنك الدولي، عن خطة التعاون مع الحكومة المصرية لتحويل أتوبيسات النقل العام ووسائل النقل الجماعي للعمل بالكهرباء والغاز.

وقالت داليا لطيف خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc أن هناك مشروع مع الحكومة المصرية تم الموافقة عليه مساء أمس الأربعاء من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لمواجهة انبعاثات الهواء وتغير المناخ.

وأشارت الى أنه يتم بحث المسار الجيد للأتوبيسات الجديدة ومواصفاتها قبل العمل بها بمحافظات القاهرة الكبرى، وهناك تعاون مع وزارة النقل لتوفير البدائل المطلوبة لأسطول النقل العام الذي سيعمل بالغاز، كما أن هناك اهتمام بالبنية التحتية لعمل أتوبيسات النقل العام بالغاز والكهرباء.

وأضافت: لم نضع شروط لزيادة أسعار تذاكر المواصلات وأتوبيسات النقل بعد تطويرها للعمل بالغاز والكهرباء، وسيكون هناك توازن بين النفقات والمصروفات لتقديم خدمات جيدة للمواطن بعد تطوير أتوبيسات النقل العام.

وتابعت: هناك تعاون مع وزارة البيئة لإيجاد حلول لمشكلة تلوث الهواء والتخلص من المخلفات.

وتابعت: مصر من الدول التي شهدت تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية رغم جائحة كورونا، وهناك اجتماعات سنوية للبنك الدولي والاجتماع القادم في أكتوبر المقبل وندرس مشروعات جديدة مع مصر، كما أن البنك الدولي رصد وجود خطة لدي الحكومة لمواجهة تلوث الهواء.

هذا، وكشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، تفاصيل طرح مصر لأول سندات خضراء في سعيها لإقامة مشروعات صديقة للبيئة ضمن خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال "كجوك" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء "أن هذه السندات تخاطب المستثمرين المهتمين بهذا الشأن لتحصل على الموافقات الدولية لإقامة مشروعات صديقة للبيئة".

وتابع "هناك 17 مستثمر جديدًا لمصر لأول مرة، وهذه السندات ساعدت على تدفق أموال جديدة تضيف بعدًا وقوة وتنوع للاستثمار المتاح في مصر".

واستطرد " الاكتتاب قوي على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية ووصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، كما أنه يعمل على أن يكون لمصر سعر مرجعي".

وأشار إلى أنه من الممكن أن يدخل القطاع الخاص أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة للمشاركة في طرح سندات شبيهة لإقامة مشروع في النقل النظيف والمدن الجديدة وبعض مشروعات الأسر المرتبطة بالحد من التلوث والانبعاثات الضارة.

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