لتبرعهم بالدم 50 مرة.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ13 مواطناً

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:22 م
التبرع بالدم
التبرع بالدم
الفجر السعودي
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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 13 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

 

والمتبرعون هم : الوكيل رقيب / جنيد علي عاتي , خالد محمد فقيه , الرئيس الرقباء / ظافر علي الشهري , أسامة عبدالله الشنيفي , العقيد ركن / ناصر طالب السعدون , العميد الركن / سعد محمد الرويتع , عبدالرحمن عبدالعزيز التميمي , مشعل عطيوي السناني , الرئيس الرقباء / عبدالعزيز عبدالله الماضي , منور عايش العنزي , الرائد / عبدالله حسين ال رشيد , هادي عماش عسيري , عصام عبدالله الغامدي.

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