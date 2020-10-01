لتبرعهم بالدم 50 مرة.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ13 مواطناً
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:22 م
الفجر السعودي
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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 13 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.
والمتبرعون هم : الوكيل رقيب / جنيد
علي عاتي , خالد محمد فقيه , الرئيس الرقباء / ظافر علي الشهري , أسامة عبدالله
الشنيفي , العقيد ركن / ناصر طالب السعدون , العميد الركن / سعد محمد الرويتع ,
عبدالرحمن عبدالعزيز التميمي , مشعل عطيوي السناني , الرئيس الرقباء / عبدالعزيز
عبدالله الماضي , منور عايش العنزي , الرائد / عبدالله حسين ال رشيد , هادي عماش
عسيري , عصام عبدالله الغامدي.