أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-10-2020.. زيادة 8 جنيهات بسعر المعد الأصفر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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رتفعت أسعار الذهب في السوق المحلى في بداية التعاملات اليوم الجمعة 2-10-2020 بقيمة 8 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 838 جنيهًا، متأثرا بعودة الارتفاع لسعر أوقية الذهب عالمياً، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:



سعر الذهب الان 

سعر الذهب عيار 18 : 718.25 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 838 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 957.75 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب : 6704  جنيهًا


أسعار الذهب أمس

عيار ١٨ :711.40
عيار ٢١ : 830
عيار ٢٤ : 948.55
الجنيه الذهب : 6640
السعر العالمي : 1898

أسعار الذهب العالمي:

قفزت أسعار الذهب عند تسوية أول تعاملات شهر أكتوبر أمس الخميس، مع ضعف العملة الأمريكية.

وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم من آمال التحفيز مع عودة المحادثات بين البيت الأبيض والديمقراطيين بعد توقفها لأسابيع.

واتفق وزير الخزانة ستيفن منوشين ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب على استمرار المحادثات رغم فشلهما بالأمس في التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز بقيمة 2.2 تريليون دولار اقترحها الديمقراطيون.

فيما كشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فيما هبطت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع المنصرم.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر  بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 20.80 دولار ليصل إلى مستوى 1916.30 دولار للأوقية.

وصعد سعر المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمائة إلى 1910.4 دولار للأوقية.


وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 93.70.

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