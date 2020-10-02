"الإبراشي" عن صدام طفل لسيدتين بالسيارة: "أبوه إداله سلاح وقاله أضرب الناس"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، تعليقا على حادث سير، تسبب في طفل يقود سيارة في محافظة دمياط، وهو نجل لأحد رجال الأعمال في المحافظة، وتسبب في وجود إصابات بالغة بسيدتين كانا يسيران على الرصيف.





وقال "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس،: "اللي حصل ده المفروض يتحاسب عليه ولي الأمر أكتر من الطفل، كأن أبوه أداله سلاح في السن ده وقاله أضرب الناس".





من جانبه أكد الدكتور وليد أبو الخير، مدير عام مستشفى دمياط، خلال مداخلة هاتفية مع مقدم البرنامج الإعلامي وائل الإبراشي، أنه تم إبلاغه الساعة 3 في يوم الحادث، بإصابة سيدتين في حادث سير، وتم وصول الحالتين للمستشفى، الأولى لسيدة تبلغ من العمر 43 سنة وأخرى 25 سنة.



