بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:31 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية بلجيكية عن الوجهة المقبلة للمدرب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، بعد إنهاء تعاقده مع القلعة الحمراء ورحيله عن تدريب الفريق مؤخرا.

وذكر موقع "walfoot" البلجيكي أن رينيه فايلر يقترب من تولي تدريب فريق جديد في أوروبا بعد رحيله عن الأهلي.

وأوضح الموقع البلجيكي أن رينيه فايلر قد يكون المدرب القادم لفريق جينت البلجيكي وذلك بعدما حدثت مفاوضات غير رسمية معه مؤخرا لقيادة الفريق خلفا للمدرب لاسزلو بولوني المدير الفني السابق للفريق.

وأكد التقرير أن إدارة نادي جينت البلجيكي تحاول إقناع المدرب السويسري بالعودة للدوري البلجيكي مجددا وتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيله عن تدريب الأهلي.

وأشار أن فايلر سوف يستعين بجهازه المعاون في الأهلي حال توليه تدريب فريق جينت البلجيكي بإستثناء المدرب ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي والذي استمر مع الفريق الأحمر.

وكان النادي الأهلي أعلن تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتولي تدريب الفريق خلفا لـ فايلر.

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رينيه فايلر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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