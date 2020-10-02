القناص أحمد نوار يكشف عن وصيته على الهواء.. فيديو

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كشف الدكتور أحمد نوار، الفنان التشكيلي، وأحد أبطال حرب الاستنزاف عن وصيته على الهواء مؤكدا أنه كتب وصية بالفعل وبدأ في قراءتها.



وأضاف نوار، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، الوصية تقول زميلي وصديقي البطل لا تنسوا مصر ولا تنسوا تراب سيناء ولابد أن تتعاملوا مع العدو بكل جسارة وأنا اكتب هذه الكلمات قبل أن أفارقكم.



وتابع الوصية قائلا العدو غدار ولابد من الانتصار والتحلي بالشجاعة والانتصار والتضحية.



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روى الدكتور أحمد نوار، الفنان التشكيلي، وأحد أبطال حرب أكتوبر أحد الملاحم وهي معركة الدفرسوار مع المقدم عصام حافظ حلمي عندما استدعاه للموقع وقال له أنه سيذهب مع نقيب كان يجلس بجواره على أن لا يصطحب أحدا سلاح.



وأضاف نوار، خلال تصريحات صحفية، أن النقيب طالبه بعدم الحديث تماما حتى وجد نفسه أمام العدو يفصله فقط حواجز حجرية ثم عادا بعد التاكد من الموقع وكان بمثابة استطلاع كامل لخطوط العدو.



وتابع أن الموقع تم اقتحامه بالفعل عن طريق 100 جندي بتغطية من الصواريخ وقام بقنص 15 قناص قبل حرب اكتوبر وبالتحديد في عام 1971 مشيرا إلى أن الاشتباكات كانت نهارا وكان العدو يستخدم الهاون.



وقال انه في احد الليالي قام العدو بشن هجوم عنيف وتم إطلاق صواريخ تحتوي على مسامير سامة واستمرت المعركة لمدة 7 ساعات وحل الصمت في النهاية حتى اعتقد العدو أنه تم القضاء علينا حتى قمنا بهجوم مباغت وكبدناهم خسائر بلا حدود.



كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن من أكتوبر عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق السادس من أكتوبر عام 2020.

