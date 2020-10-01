أمطار على منطقة الباحة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:55 م
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
الفجر السعودي
Advertisements

هطلت على منطقة الباحة اليوم الخميس أمطار متفرقة من متوسطة الى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها.

 

وشملت الأمطار أجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من المنتزهات، والتي سالت على أثرها الأرض عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

 

وكانت قد هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل في المملكة العربية السعودية، وشملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها.

 

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

 

وأوضحت الهيئة أن الأمطار والرياح ستكون على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

 

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطه على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يخطب ود جماهير الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الهلال

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ يوم

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ حوالي 5 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم الزمالك على رادار الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يحيل واقعة فرجاني ساسي للجنة الانضباط

منذ ساعة و 22 دقيقة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على أول مباراة لـ"موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 18 ساعة

توضيح مهم من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الأرصاد: تحذيرات بشأن الطقس بالرياض اليوم

سيلان أودية وشعاب في عدة مناطق جراء الأمطار الغزيرة على المملكة

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد

أمطار مستمرة على مكة والمشاعر.. وتوقعات بغبار على الرياض ونجران

الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة والمرتفعات

حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم السبت

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

09:43 م

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

06:49 م

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

10:38 م

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟