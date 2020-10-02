وزيرة التضامن: إصدار قانون للمسنين نهاية 2020

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:34 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إنه سيتم اصدار قانون المسنين قبل نهاية 2020، حيث سيتقدموا بالقانون إلى مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر، ومنه إلى مجلس النواب.

وأشارت "القباج"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن هناك استراتيجية لتمكين المسنين، حيث أن ليس كل المسنين ضعفاء، لافتة إلى أنهم يتعاونون مع عدد من الأخصائيين النفسيين للتقديم الرعاية للمسنين.

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة ١٠٠ جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من ٤٠٩ آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم علي ٦٥ عاما، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٤١ مليون جنيه، وذلك في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وأضافت الوزيرة أن زيادة الدعم خلال الشهر الجاري فقط، ليزيد ل٥٥٠ جنيها بدلا من ٤٥٠ جنيها، حيث يحصل علي هذه الزيادة من يحصل علي دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعى، مشددة علي أن هذه الزيادة سيتم إضافتها يوم ١٥ أكتوبر الجارى، مؤكدة أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة علي كافة أشكال الدعم والتي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدى.

كما أكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع المهندس كامل الوزير وزير النقل علي توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق ال٧٠ محانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة ٥٠٪؜ لمن فوق ٦٠ عاما.

وأوضحت أن عدد الاسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي ٣.٦ ملايين اسرة بما يشمل حوالى ١٤.٧ مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم فى برنامج كرامة منذ يناير ٢٠٢٠ حتى الآن ١٤٦.٣٧٧ مسنا.

وأشارت إلي انه يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم ال ٧٥ عاما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وفي سياق متصل، اكدت وزيرة التضامن الاجتماعي علي الاهتمام بالفئات الاولي بالرعاية وخصوصا فئة الكبار بلا مأوي.

وأضافت أن الوزارة تنفذ برنامجا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في ١٣ محافظة هي الاكثر كثافة.

واشارت إلى أن وزارة المالية أتاحت ١١٣.٥ مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل فئة الكبار بلا مأوي وتطوير ٧ مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوي وتنفذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.

وشددت القباج علي أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الاهلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن الوزارة لديها ١٨ جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوي.

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