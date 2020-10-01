المالية: 13.5 مليون محفظة مالية ذكية بحوزة المواطنين الآن

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال حمدي حسن، المتحدث الرسمي لشؤون الدفع الالكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة منذ عام 2007 وهي تستهدف أن تكون التدفقات المالية في الوزارة وكافة مؤسسات الدولة بشكل الكتروني، وفي هذا الإطار تم إغلاق الكثير من الحسابات في البنك المركزي، واستبدلهم بالحساب الموحد.

وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن المواطن عندما يحصل على الخدمات المقدمة من الدولة، سيدفع الاموال بشكل الكتروني، مشيرًا إلى أن الوزارة أعلنت عن ألية جديد تٌسمى بـ "مدفوعة المواطن"

ولفت إلى أن هناك 13.5 مليون محفظة ذكية بحوزة المواطنين الآن، وهذه أداة أمنة بنسبة 100% للدفع والشراء بالنسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن وسائل الدفع الالكترونية أمنة بصورة كبيرة جدًا.

اقرأ أيضًا..

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، تفاصيل طرح مصر لأول سندات خضراء في سعيها لإقامة مشروعات صديقة للبيئة ضمن خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال "كجوك" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء "أن هذه السندات تخاطب المستثمرين المهتمين بهذا الشأن لتحصل على الموافقات الدولية لإقامة مشروعات صديقة للبيئة".

وتابع "هناك 17 مستثمر جديدًا لمصر لأول مرة، وهذه السندات ساعدت على تدفق أموال جديدة تضيف بعدًا وقوة وتنوع للاستثمار المتاح في مصر".

واستطرد " الاكتتاب قوي على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية ووصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، كما أنه يعمل على أن يكون لمصر سعر مرجعي".

وأشار إلى أنه من الممكن أن يدخل القطاع الخاص أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة للمشاركة في طرح سندات شبيهة لإقامة مشروع في النقل النظيف والمدن الجديدة وبعض مشروعات الأسر المرتبطة بالحد من التلوث والانبعاثات الضارة.

أخبار تهمك

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ يوم

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 5 ساعات

مهاجم الزمالك على رادار الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أول مباراة لـ"موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يحيل واقعة فرجاني ساسي للجنة الانضباط

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ حوالي 5 ساعات

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الهلال

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

منذ أقل من نصف ساعة

توضيح مهم من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ يوم

موسيماني يخطب ود جماهير الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

09:43 م

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

06:49 م

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

10:38 م

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟