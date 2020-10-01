المالية: 13.5 مليون محفظة مالية ذكية بحوزة المواطنين الآن

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قال حمدي حسن، المتحدث الرسمي لشؤون الدفع الالكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة منذ عام 2007 وهي تستهدف أن تكون التدفقات المالية في الوزارة وكافة مؤسسات الدولة بشكل الكتروني، وفي هذا الإطار تم إغلاق الكثير من الحسابات في البنك المركزي، واستبدلهم بالحساب الموحد.



وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن المواطن عندما يحصل على الخدمات المقدمة من الدولة، سيدفع الاموال بشكل الكتروني، مشيرًا إلى أن الوزارة أعلنت عن ألية جديد تٌسمى بـ "مدفوعة المواطن"



ولفت إلى أن هناك 13.5 مليون محفظة ذكية بحوزة المواطنين الآن، وهذه أداة أمنة بنسبة 100% للدفع والشراء بالنسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن وسائل الدفع الالكترونية أمنة بصورة كبيرة جدًا.



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كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، تفاصيل طرح مصر لأول سندات خضراء في سعيها لإقامة مشروعات صديقة للبيئة ضمن خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.



وقال "كجوك" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء "أن هذه السندات تخاطب المستثمرين المهتمين بهذا الشأن لتحصل على الموافقات الدولية لإقامة مشروعات صديقة للبيئة".



وتابع "هناك 17 مستثمر جديدًا لمصر لأول مرة، وهذه السندات ساعدت على تدفق أموال جديدة تضيف بعدًا وقوة وتنوع للاستثمار المتاح في مصر".



واستطرد " الاكتتاب قوي على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية ووصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، كما أنه يعمل على أن يكون لمصر سعر مرجعي".



وأشار إلى أنه من الممكن أن يدخل القطاع الخاص أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة للمشاركة في طرح سندات شبيهة لإقامة مشروع في النقل النظيف والمدن الجديدة وبعض مشروعات الأسر المرتبطة بالحد من التلوث والانبعاثات الضارة.



