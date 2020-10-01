مهاجم الزمالك على رادار الدوري الإسباني

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:02 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن دخول مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، ضمن دائرة اهتمامات أندية إسبانية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصطفى محمد يدخل دائرة اهتمامات رايو فايكانو وإلتشى

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن رايو فايكانو وإلتشي الذي يلعب في الليجا يرغبان في ضم مصطفى محمد، مشيرةً إلى أن مهاجم الزمالك الدوري صرح برغبته في الرحيل للاحتراف الخارجي.

وأوضحت الصحيفة أن رايو فايكانو يعمل على حسم ثلاث صفقات قبل أسبوع على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، وهي: ظهير أيسر، جناح ومهاجم صريح.

وأشارت إلى أن فايكانو استهدف التعاقد مع مصطفى محمد لتدعيم الهجوم، مؤكدةً أن فكرة اللعب في إسبانيا تثير اهتمام صاحب الـ23 عاما.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد لفت أنظار فنربخشة وجالطة سراي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي، إلا أن مسؤولي الأبيض رفضوا فكرة احتراف اللاعب إلى تركيا لأسباب سياسية.

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مصطفى محمد رياضة الزمالك التشي

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