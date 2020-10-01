ضربة جديدة.. العراق توقف الرحلات مع تركيا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
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أصدرت سلطات الطيران المدني بالعراق، اليوم الخميس، قرار بتعليق الرحلات الجوية مع تركيا.

 

وقالت سلطة الطيران في بيان: "نود أن نبين لجميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في البلاد وكذلك مسافرينا الكرام بأنه تم إبلاغها من قبل سلطة الطيران المدني التركي بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا، ابتداء من يوم السبت الموافق 2020/10/3 وإلى أشعار آخر بحسب تعليمات الجهات الصحية التركية".

 

وأضافت: "سيكون هناك استثناء من ذلك القرار بخصوص عودة مواطنينا العراقيين من تركيا إلى بغداد، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب التركي عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين".

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