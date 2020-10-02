توفي في يوم ميلاده.. مالا تعرفه عن رؤوف مصطفى

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحل اليوم ذكرى ميلاد ورحيل الفنان رؤوف مصطفى، الذي ولد في 1 أكتوبر 1940، ورحل في ذات اليوم عام 2017 عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض

وفي التقرير التالي يستعرض لكم 'الفجر الفني' أبرز محطات الراحل رؤوف مصطفى.


* ولد رؤوف مصطفى في 1 أكتوبر 1940 وتوفي سنة 1 أكتوبر 2017م .

* تخرج مصطفى في معهد السينما، وسافر بعد ذلك إلى لندن وعمل مذيعا بهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، ولكن اشتياقه للفن أعاده لمصر ليمارس التمثيل.

* حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن ممثل دور ثان من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن دوره في فيلم “ديل السمكة”، وجائزة المهرجان الكاثوليكي عن دوره في نفس الفيلم.

* شارك في العديد من الأفلام، أهمها: “ليلة سقوط بغداد”، و”أنا مش معاهم”، و”أيام السادات”، و”محامي خلع”، و”بحب السيما”، و”القاهرة 30″، و”معالي الوزير”، و”ديل السمكة”، و”حليم”، و”الريس عمر حرب”.

* كما شارك في عدد كبير من المسلسلات أبرزها: “العائلة”، و”لحظات حرجة”، و”عباس الأبيض”، و”المصراوية”، و”ليالي الحلمية” و”هارون الرشيد” و”أم كلثوم”، و”مسألة مبدأ”، و”للعدالة وجوه كثيرة”، و”آسيا”، و”بدون ذكر أسماء”.

* تألق وأبدع في دوره في فيلم “ديل السمكة” عام 2003، ولاقى الدور إشادات نقدية واسعة بسبب إجادته، وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف، وشارك في بطولته حنان ترك وعمرو واكد.

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