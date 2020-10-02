وزير التضامن تعلن فتح باب التطوع للمسنين القادرين على العطاء (فيديو)

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة فتحت باب التطوع للمسنين الذين لديهم القدرة الصحية العقلية على العطاء، مشيرة إلى أن نموذج التطوع سيتم نشره على موقع الوزارة لمن يريد أن يتطوع أو لمن يريد الاستفادة من تجربة "رفيق" المسن".



وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن هناك تجربة جمعت بين دور الايتام ودور المسنين، لافتة إلى أن المسن يكون سعيد ي هذه التجربة، لأن الطفل يشعره بالحب، ويجد حياته ويشعره بالعطاء ويزيد من طاقته الإيجابية.



ولفتت إلى أن الوزارة مازالت متأخرة في تقديم الدعم النفسي للمسنين، متمنية تقديم دعم نفسي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وتوافر الاخصائيين في المؤسسات الاجتماعية، لتأهيل الاطفال والأسر.



هذا وأعلنت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، خلال تصريحات إعلامية سابقة، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر، لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون جنيه، وذلك في إطار اليوم العالمي للمسنين.



وقالت "القباج" إن زيادة الدعم خلال الشهر الجاري فقط ليزيد إلى 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل علي دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أن هذه الزيادة سيتم إضافتها يوم 15 أكتوبر الجاري، مؤكدة أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدًا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على كافة أشكال الدعم، والتي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.





وأكدت الوزيرة، أنه تم الاتفاق مع كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق 70 عامًا مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عامًا.



وأوضحت أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي 3.6 مليون أسرة بما يشمل حوالي 14.7 مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم في برنامج كرامة منذ يناير 2020 حتى الآن 146.377 مسنًا.



وأشارت إلى أنه يتم حاليًا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم ٧٥ عامًا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

