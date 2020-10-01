"الملياردير الفقير": سأتبرع بـ90% للدولة إذا حصلت على أموالي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:56 م
الملياردير الفقير
الملياردير الفقير
أمنية فوزي
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قال الحاج أشرف شبراوي، من منطقة روض الفرج، الملقب بـ"الملياردير الفقير"، إنه عثر على مستند قديم يخص جده، الذي كان يتاجر في الكثير من المجالات، وتوفى عام 1993، وفي عام 1995 عثر على أوراقه ومستنداته ومن بينها مستند صادر من البنك المركزي الألماني، وهو عبارة عن دين على البنك، قيمته 5 مليارات مارك ذهب، مشيرا إلى أنه إذا حصل على هذا المال سيتبرع بـ90% منه للدولة.

وأضاف "شبراوي"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، الخميس، أنه تواصل مع أميرة سعودية التي استقدمت خبراء سويسريين وأكدوا أن المستند أصلي، موضحا أنه منذ عام 1995 لم يحصل على شيء من البنك.

وناشد الملياردير الفقير، الدولة المصرية مساعدته في الحصول على هذا المال، لافتا إلى أنه سيتبرع بـ90% من المبلغ للدولة، معقبا: "عشان الدولة تستفيد بيه".

وأشار إلى أنه يعيش عيشة متوسطة، وليس غنيا، موضحا أنه سيكتفي فقط بنسبة 10% من قيمة هذا المبلغ.

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