رئيس "بحوث الصحراء" السابق يطالب بإنشاء هيئة لإدارة الأراضي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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طالب الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس معهد بحوث الصحراء السابق بضرورة إلغاء ولاية وزارة الزراعة على الأراضى، وإنشاء هيئة مركزية تتبع مجلس الوزراء للتصرف فيها وإعطاء حقوق الملكية.

وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الجليل عبر فقرات برنامجه " الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم، على فضائية القاهرة والناس 2، إن مشكلات التوسع غى استصلاح الأراضى تنحصر فى طبيعة الصحراء الصعبة وسياسية البيع والتملك الحافلة بالمغالطات فى التسعير وتحديد جهات الولاية.

واقترح عبد الجليل، أن يتم إلغاء ولاية الوزارة الزراعة على بيع وتملك الأراضى، وقصره على الجوانب الفنية فقط وانشاء هيئة تكون تابعة لمجلس الوزارء تحدد طبيعة الأراضى وأسعار تملكها، لافتا إلى تسجيل الهيئة المقترحة بالبنك المركزى ويخصص لها مقر بالعاصمة الإدارية لتتولى إدارة ملفات أراضى الدولة.

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