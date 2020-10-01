راحة 24 ساعة للاعبي البنك الأهلي قبل الاستعداد لموقعة بني سويف
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:46 م
هدير أسامة
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قرر الجهاز الفني لفريق البنك الاهلي، منح اللاعبين راحة 24 ساعه، اعتباراً من الجمعه، على ان يستأنف الفريق مرانه مجددا في الثانية ونصف من عصر السبت استعداداً للمواجهه فريق بني سويف بالجولة قبل الختامية لدوري القسم الثاني.
وتعادل البنك، امام فريق المنيا، بنتيجة 1/1 احرز هدف الفريق المنياوي محمد سمارة، وتعادل للبنك الأهلي اللاعب عمرو عزت، اقيمت المباراه بإستاد جامعه المنيا .
وتعادل البنك، امام فريق المنيا، بنتيجة 1/1 احرز هدف الفريق المنياوي محمد سمارة، وتعادل للبنك الأهلي اللاعب عمرو عزت، اقيمت المباراه بإستاد جامعه المنيا .
ومن المقرر أن يحل بني سويف ضيفا على البنك الأهلى، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من مجموعة الصعيد، بالقسم الثاني.
ويحتل البنك الأهلي، المركز الثاني برصيد 40 نقطة بجدول دوري القسم الثاني، بينما يتصدر بني سويف المجموعة برصيد 41 نقطة.
ويحتل البنك الأهلي، المركز الثاني برصيد 40 نقطة بجدول دوري القسم الثاني، بينما يتصدر بني سويف المجموعة برصيد 41 نقطة.
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