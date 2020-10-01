إسرائيل تعلن: 40% من إصابات كورونا مؤخرا تعود لمتشددين يهود

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:42 م
متشددون يهود
متشددون يهود
وكالات
Advertisements

أعلن مسؤول ملف مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل روني جامزو، اليوم الخميس، أن 40 بالمئة من الإصابات المسجلة في الأيام الأخيرة تعود لليهود المتشددين تزامنا مع الأعياد اليهودية.

 

وسجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفاعا حادا، بواقع 8919 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبحسب آخر أرقام وبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 248133 حتى صباح اليوم الخميس، وحصد فيروس كورونا أرواح 1571 شخصا حتى الآن.

 

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت مساء أمس على تمديد فترة الإغلاق المشدد حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، أي إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية.

 

وتدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس القيود على المشاركة بالتظاهرات والتي تحصر المشاركة فيها على مسافة كيلومتر واحد عن المنزل وبمجموعات لا تزيد عن 20 شخصا.

 

ويمنع من السفر من اشترى تذاكر سفر في الفترة ما بين اليوم الخميس وحتى تاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري.

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ حوالي 5 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ يوم

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الهلال

منذ ساعتين و 28 دقيقة

توضيح مهم من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ يوم

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

منذ أقل من نصف ساعة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يحيل واقعة فرجاني ساسي للجنة الانضباط

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على أول مباراة لـ"موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم الزمالك على رادار الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يخطب ود جماهير الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

09:43 م

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

06:49 م

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

10:38 م

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟