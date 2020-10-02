جمال نورالدين: كفر الشيخ استعدت لاستقبال فصل الشتاء بهذه الإجراءات

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بوجود خطة عاجلة لتبطين الترع تؤدي إلى تحسين جودة الحياة فيما يخص الري ومآخذ المياه والتطهير.





وأضاف جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ في منتصف الأسبوع، تفقد أحد عمليات التبطين لترعة الزاوية، وهذا التبطين يحافظ على الفقد المائي الذي يحدث وكذلك يحافظ على الطرق من الانهيارات.



