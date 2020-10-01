تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:38 م
الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
رامي بشاي
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وقعت مشادة قوية بين نجوم الزمالك ونظيرهم المصري في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الزمالك على المصري بهدف دون رد في مباراة خاضها الزمالك منذ الدقيقة 38 منقوصا من لاعبه التونسي فرجاني ساسي بعد حصوله على الطرد.

ووفقا لمراسل "الفجر" في ملعب برج العرب فإن هناك مشادة قوية بين اللاعبين بعد المباراة بسبب غضب لاعبي المصري من استفزازت إمام عاشور للاعبي المصري بحسب وصفهم.

وتابع: "الشرطة تحقق في الاشتباكات التي وقعت بين فريقي الزمالك والمصري، حيث توجه عدد كبير من الداخلية لغرف خلع ملابس الفريقين للتحقيق فيما حدث".

وأضاف: "عدد كبير من لاعبي المصري اعتدوا على المصورين الموجودين في الملعب، وهددوهم بكسر الكاميرات في حالة عدم مسح صورهم أثناء المشادة".

وبدأ لاعبي المصري في الانصراف من الملعب وفور خروجهم اشتبك احمد مسعود مع احد المصورين وتدخل الامن مرة أخرى.

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