تأهل غرناطة الإسباني وأيندهوفن الهولندي لدور المجموعات بالدوري الأوروبي

تأهل فريق أيندهوفن الهولندي لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي ، وذلك عقب فوزه على مضيفه روزنبرج النرويجي 2 / صفر.









وتقدم أيندهوفن في الدقيقة 22 عن طريق ايران زهافي، قبل أن يضيف كودي جاكيو الهدف الثاني في الدقيقة 61.









وتاهل غرناطة الإسباني للدور ذاته عقب فوزه على مالمو السويدي 3 / 1.









وتقدم داروين ماتشيز لغرناطة في الدقيقة 30، قبل أن يدرك انجي برجيت التعادل لمالمو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.









وفي الد قيقة59 سجل أنطونيو بويرناس الهدف الثاني لغرناطة، قبل أن يضيف يانخيل هيريرا الهدف الثالث في الدقيقة 85.









وتأهلت أندية كلوج الروماني ودينامو زغرب الكرواتي وليتش بوزنان البولندي وسلوفان ليبريتش التشيكي إلى دور المج موعات.









وتغلب كلوج الروماني على كوبيون بالوسورا الفنلندي 3 / 1، ودينامو زغرب على فلورا تالين الاستوني 3 / 1 ، وليتش بوزنان على رويال شارلوروا البلجيكي 2 / 1 ، وسلوفان ليبريتش على أبويل نيقوسيا 1 / صفر.