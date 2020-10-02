شاهد.. مايا مرسي: مصر من أولى الدول التي وضعت استراتيجية تمكين المرأة سياسيا

أعربت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بكلمة الرئيس السيسي عن تمكين المرأة، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن القيادة السياسية اليوم تحدثت عما حدث لصالح المرأة المصرية خلال السنوات الماضية.





وقالت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج " أخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، اليوم الخميس إن الرئيس السيسي أكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة للأمام لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا، وأن مصر من أولى الدول التي وضعت استراتيجية تمكين المرأة سياسيا".





وأضاف رئيس المجلس القومي للمرأة أن استضافة مصر لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة للتعاون الإسلامي خطوة مهمة وكنا نعمل على هذا الملف منذ حوالي 10 سنوات "، لافتة إلى أن أجندة تمكين المرأة وصنع السلام مفردات عظيمة قالها الرئيس السيسي وربطها بحقوق الإنسان.





هذا، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية والتنمية المستدامة.





وأضاف خلال كلمته، في اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ 25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، الخميس، أنه على المستوى لمستوي الوطني استطاعت مصر أن تخطو خطوات في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة.





وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر احتفلت بمرور 100 عام على مشاركة المرأة في الحياة العامة، ووضعت استراتيجية لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة المصرية في مجلس الوزراء والبرلمان بنسبة 25%.





وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر أعلنت في مايو عام 2019 البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى، وتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن ليكون ذلك تتويجا لمساهمة المرأة المصرية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام.



