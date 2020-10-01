محافظ كفر الشيخ: نسابق الزمن للانتهاء من خطة الرصف قبل الشتاء

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بتحسين جودة حياة المواطن، وهذا يعني تطوير الطرق التي يستخدمها ووسائل النقل ومنظومة رفع القمامة وأماكن الصرف المالي وغير ذلك.



وأضاف جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك توجيهات للزملاء من رؤساء المدن والمراكز بالإشراف على خطة الرصف الحالية وتنفيذها بأسرع وقت، خاصة أن المحافظة تعاني من سقوط الأمطار بكثافة خلال فصل الشتاء.



وتابع: "منظومة القمامة أساسية بالنسبة للمواطن، وبالتالي يتم رفع جمع القمامة بصفة عامة ورفع الملوثات وحملات مكثفة على التجمعات السكنية، وتطهير وتبطين الترع خاصة مع اقتراب دخول السدة الشتوية.



وأردف محافظ كفر الشيخ: أن كل المؤسسات في المحافظة من "صحة وري وتعليم وغيرها"، كلها تتشارك من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة لهم".

