مشروع استغلال الطفلة الكربونية فرصة ضائعة في سوق الاستثمار التعدينى المصري

يعتبر مشروع استغلال الطفلة الكربونية بابو زنيمة أحد أهم الفرص الاستثمارية التي ظهرت في جنوب سيناء خلال الفترة الأخيرة، إلا أن المشروع لم يحظى باهتمام حكومي كبير ولا باهتمام المستثمرين على الرغم من تأكيد عدد من دراسات الجدوى مدى أهمية المشروع وجاهزيته للتنفيذ، ليصبح المشروع حلقة جديدة في عالم الاستثمارات الضائعة في مصر دون صوت أوصدى.





ويتضمن المشروع استخراج واستغلال وتجهيز الطفلة الكربونية المتواجدة فى مناطق " بدعة وثورة والحمر " بأبو زنيمة - جنوب غرب سيناء حيث أن جهة الولاية فى هذا المشروع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وذلك وفقا لتقرير فرص الاستثمار التعدينى .





وأشار التقرير الذي اصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية أن الفرصة المتاحة للمستثمر هى مشاركة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى إنشاء وحدة لتجهيز الطفلة الكربونية تمهيدا للتصنيع الجزئى أو الكلى على أن تشارك الهيئة بالمادة الخام والاشراف الفنى على المشروع ويساهم المستثمر بتمويل المشروع .





وأضاف التقرير، أنه سيتم تغذية المشروع " المادة الخام " بـ 150مليون طن احتياطى جيولوجى من الطفلة الكربونية موضحا أن المنتجات المتوقعة للمشروع 120 مليون طن طفلة كربونية كما أن عمر المشروع والتكلفة الاستثمارية المبدئية تحدد من خلال دراسة الجدوى للمشروع .





وفيما يتعلق بموقع المشروع، أشار تقرير فرص الاستثمار التعديني، أن الموقع بجنوب سيناء على جانبى الطريق الواصل بين ميناء أبو زنيمة على خليج السويس ومناجم منجنيز أم بجمة – جنوب سيناء لافتا أن مساحة المناجم تبلغ 12 كم مربع وسعر الأرض كحق انتفاع الإيجار السنوى لها يبلغ 120 ألف جنيه .





وأوضح تقرير فرص الاستثمار التعديني، أن نوع التعاقد على أرض مشروع استغلال الطفلة الكربونية هو تراخيص استغلال بنظام المشاركة كما أن أسلوب الإسناد إنشاء شركة مشتركة ما بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والمستثمر لإدارة المشروع موضحا أن نسبة الجاهزية للبدء فى المشروع 100 %.





و فيما يتعلق بالشروط الفنية والمالية والقانونية للمشروع، ذكر التقرير أنها تتضمن مراعاة الشروط والضوابط الفنية فى عمليات استخراج واستغلال وفصل وتجهيز الطفلة الكربونية وتوفير التكاليف الاستثمارية للمشروع إنشاء شركة مشتركة ذات شخصية اعتبارية بين الهيئة والمستثمر طبقا للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة فى هذا الشأن .





وأشار التقرير أن دراسة الجدوى المبدئية للمشروع تتم من خلال دراسة تحديد التكاليف الاستثمارية للمشروع بالإضافة إلى تكاليف التشغيل و الإنتاج والعائدات المادية والعائد من المشروع " صافى الربح " يحدد من خلال دراسة الجدوى للمشروع موضحا أن الموافقات والتراخيص الصادرة للمشروع من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ووزارة البترول.





يذكر أن أهم فرص مشروعات الاستثمار التعدينى تتضمن الاتى ..





-1مشروع استغلال الرمال الكاولينية بهضبة الجنة – جنوب سيناء.





-2مشروع استغلال الطفلة الكربونية بأبوزنيمة- جنوب سيناء.





-3مشروع استغلال الرمال الكاولينية بوادى قـنـا- شمال الصحراء الشرقية.





-4مشروع استغلال الرصاص والزنك بأم غيج - جنوب القصير- البحر الأحمر.





-5مشروع استغلال القصدير والمعادن المصاحبة بمنطقة المويلحه- الصحراء الشرقية.





-6مشروع استغلال المعادن الثقيلة بمنطقة حفافيت- جنوب الصحراء الشرقية.





-7مشروع استغلال النفلين سيانيت بمنطقة جبل ابو خروق- جنوب الصحراء الشرقية.









وتتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استراتيجية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار فى إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.



