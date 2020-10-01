موسيماني يخطب ود جماهير الأهلي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:30 م
موسيماني
موسيماني
علي خلاف
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أعلن مسؤولو النادي الأهلي، بشكل رسمي تولى المدرب الجنوب أفريقي، موسيماني مهام القيادة الفنية للفريق الكروي الأول، خلفا للمدرب السويسري رنيه فايلر.

تعليق موسيماني على توليه تدريب الأهلي

وأعاد موسيماني، نشر التغريدة الترحيبية الذي قام بنشرها الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا: «شكرًا.. الحمد لله».

الجدير بالذكر أن مسؤولي النادي الأهلي قد وجهوا الشكر للمدرب السويسري رنيه فايلر، بعد مباراة الترسانة أمس ببطولة كأس مصر.

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