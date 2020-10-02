هاني الناظر: مصر ستصبح مركزا إقليميا لتصنيع لقاحات كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
أمنية فوزي
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قال هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن وضع فيروس كورونا في مصر أصبح مطمئنا، وعندما تصنع مصر اللقاح، سوف تصبح مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات.

وأضاف "الناظر"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، الخميس، أن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى حوالي 103 آلاف مصاب، تعافى منهم حوالي 96 ألف مصاب، وهناك وفيات حوالي 5 آلاف شخص، وبذلك يتبقى في المستشفيات حوالي أكثر من ألف مصاب.

وتابع رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن هذا يؤكد أن الوضع مطمئن، وأن المنظومة الصحية جيدة، وتعامل الدولة خلال الفترة الماضية كان على قدر كبير من الاحترافية، ولو قارنا الأوضاع بدول العالم سنجد أن الوضع جيد.

ولفت إلى أنه رغم قلة الإصابات يجب على المواطنين الاستمرار في الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامة، لأنه ثبت علميا أن الكمامة هي خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس، ثم يأتي بعدها كل الإجراءات الاحترازية، مثل التباعد الاجتماعي، وغيره.

وشدد على أن الفيروس لم يختفي، وهناك تخوف من فصل الشتاء، محذرا من الدخول في موجة ثانية من الانتشار، كما حدث في أوروبا، ويجب علينا الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الذين التزموا بالإجراءات لم يصابوا بالفيروس حتى في وقت الذروة.

وعن مسألة التطعيم، فأكد أنه شيء مهم جدا لحماية الإنسان من الإصابة بعد التأكد من أمانه وفاعليته، مشيرا إلى أنه عند تعاطي التطعيم في كل دول العالم سوف ينتهي الفيروس، موضحا أن مصر تعاقدت مع الصين على إنتاج المصل الصيني بعد التأكد التام من فاعليته وأمانه، مؤكدا أن مصر لديها خبرة طويلة في تصنيع اللقاحات، وعند تصنيع اللقاح سوف تكون مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات والأمصال.

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