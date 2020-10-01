15 مليار درهم تداولات العرب في البورصات الإماراتية خلال 9 أشهر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
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بلغت قيمة تداولات المستثمرين العرب في أسواق المال الإماراتية نحو 15.4 مليار درهم بيعا وشراء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بنمو نسبته 48% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الأسواق.

ويتضح من خلال الأرقام ذاتها بدء ميل العرب نحو الاستثمار على المديين المتوسط والطويل وهو ما ساهم في بلوغ صافي استثماراتهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 200 مليون درهم.

وشكلت تداولات المستثمرين العرب نحو 8.3% من إجمالي التداولات المسجلة في الأسواق المالية والتي بلغت قيمتها 184 مليار درهم بيعا وشراء خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري.

ويعكس النمو الكبير في تداولات هذه الشريحة المهمة من المستثمرين مدى الجاذبية التي تتمتع بها أسواق المال المحلية سواء من حيث الفرص المتاحة أو العوائد التي يمكن للمستثمرين تحقيقها من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الإماراتية.

وتظهر عمليات الرصد للمؤسسات المالية المتخصصة أن توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات الإماراتية على المساهمين تعد الأعلى مقارنة مع نظيرتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

وتفصيلا فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات المستثمرين العرب في سوق دبي المالي 13.089 مليار درهم منها 6.6 مليار درهم عبارة عن مشتريات ..فيما وصلت قيمة مبيعاتهم 6.48 مليار درهم وبذلك فقد بلغ صافي استثماراتهم 120 مليون درهم.

أما على مستوى سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة تداولات العرب 2.317 مليار درهم منها 1.199 مليار درهم تقريبا مشتريات ونحو 1.119 مليار درهم مبيعات وبذلك فقد بلغ صافي استثماراتهم 80 مليون درهم.

ومن المتوقع استمرار نشاط المتداولين العرب وجميع شرائح المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية خلال الأشهر المتبقية من العام 2020 لتحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب سواء من خلال الاستثمار على المديين القصير أو الطويل.

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