أمطار على هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



طقس غدا الجمعة:



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الجمعة طقس مائل للحراره القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.



وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار رعدية علي جنوب الصعيد، والرياح تكون نشطه علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



طقس يوم السبت المقبل:



وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم السبت المقبل يشهد مائل للحراره على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.



وبالنسبة الظواهر الجوية يوم السبت المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار رعدية علي جنوب الصعيد، والرياح تكون علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



طقس يوم الأحد المقبل:



وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الأحد المقبل مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، التي تتمثل في وجود شبورة صباحًا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة الشمالية الشرقية، والرياح تكون مثيرة للأتربة علي جنوب الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:



وتبلغ درجات الحرارة غدًا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41للعظمى والصغرى 30.



وتسجل درجات الحرارة يوم السبت المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 العظمى والصغرى 30.



وفيما يخص درجات الحرارة غدًا الأحد المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 35 العظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 30.

