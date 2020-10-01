3.89 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.89 مليار درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 1322 مبايعة بقيمة 2.77 مليار درهم منها 182 مبايعة للأراضي بقيمة 1.21 مليار درهم و1140 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.56 مليار درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 250 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى .

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم وثالثة في الثنية الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 166 مبايعة بقيمة 207 ملايين درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 104 مبايعات بقيمة 182 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 102 مبايعة بقيمة 221 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 842.62 مليون درهم منها 149 رهن أراض بقيمة 681.72 مليون درهم و162 رهن فلل وشقق بقيمة 160.9 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 130 مليون درهم وأخرى في منطقة محيصنة الرابعة بقيمة 117 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 99 هبة بقيمة 281.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 84 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 30 مليون درهم .

أخبار تهمك

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الهلال

منذ ساعة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ يوم

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

سقوط مفاجئ لبني سويف في الجولة الـ 20 للقسم الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح مهم من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ يوم

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تعرف على أول مباراة لـ"موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

06:49 م

توضيح مهم من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الهلال

09:30 م

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟