3.89 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.89 مليار درهم .





وشهدت الدائرة تسجيل 1322 مبايعة بقيمة 2.77 مليار درهم منها 182 مبايعة للأراضي بقيمة 1.21 مليار درهم و1140 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.56 مليار درهم .





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 250 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى .





وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم وثالثة في الثنية الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم .





وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .





وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 166 مبايعة بقيمة 207 ملايين درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 104 مبايعات بقيمة 182 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 102 مبايعة بقيمة 221 مليون درهم .





وسجلت الرهون قيمة قدرها 842.62 مليون درهم منها 149 رهن أراض بقيمة 681.72 مليون درهم و162 رهن فلل وشقق بقيمة 160.9 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 130 مليون درهم وأخرى في منطقة محيصنة الرابعة بقيمة 117 مليون درهم .





أما الهبات فقد شهدت تسجيل 99 هبة بقيمة 281.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 84 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 30 مليون درهم .