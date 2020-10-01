باتشيكو يعبر بالزمالك عقبة المصري في الدوري





نجح نادي الزمالك في تحقيق انتصار ثمين على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.





وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى وحازم إمام ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وعبدالله جمعة في خط الدفاع وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في خط الهجوم .





وشهدت المباراة بداية سريعة من المصري وبكرة طولية تصل لمحمود وادي ويلعبها رأسية ينقذها أبوجبل لركنية تمر عرضية وبعدها تصل لأبوجبل في الدقيقة الأولى من عمر المباراة .





ويرد الزمالك بعرضية من عبدالله جمعة يشتتها الدفاع بعدها ينحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة من جانب الفريقين .





ويحاول الزمالك بكرة عرضية من أشرف بن شرقي من يسار منطقة الجزاء شتتها حسن علي مدافع المصري بعيدا عن المنطقة .





وينطلق المصري بكرة عرضية من كريم العراقي إلى محمود وادي على القائم البعيد سددها في الزاوية اليسرى، لكن محمود حمدي الونش شتتها من على خط المرمى ويتصدى لها أبوجبل في الدقيقة 12 من عمر المباراة.





ويمر كاسونجو بكرة من الجانب الأيمن ويمررها عرضية ترتطم بيد المدافع ويعود الحكم أمين عمر لتقنية الفيديو التي تؤكد اللمسة ويعلن احتساب ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 15 من عمر المباراة ويتصدى لها محمود علاء ليودعها قوية في وسط المرمى معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .





ويكثف المصري من محاولاته ويحصل على ركلة حرة في وسط الملعب على إسلام جابر بعدها هجمة بورسعيدية لكن الحكم يحتسب تسلل على فريد شوقي لاعب المصري.





وينطلق الزمالك من جديد عن طريق الجبهة اليمنى النشيطة والتي ينزل بها كاسونجو أكثر من مرة ويمرر الكرة إلى يوسف اوباما الذي مررها إلى أحمد سيد زيزو سددها قوية من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع المصري ومرت بجانب القائم الأيمن ركنية للزمالك مررها بن شرقي عرضية لكنها مرت بدون خطورة في الدقيقة 24 من عمر المباراة .





وتعود الكرة لتنحصر في وسط الملعب ومحاولة بورسعيدية جديدة وهجمة على منطقة الزمالك وترتطم الكرة بجسد محمود علاء ويحتسب الحكم ركلة جزاء لكنه يعود لتقنية الفيديو ليلغي قراره ويستأنف اللعب من جديد في الدقيقة 27 من عمر المباراة .





ويحاول الزمالك مجدد وكرة عرضية من زيزو من الجانب الأيمن يتصدى لها حارس المصري فيما يلجأ لاعبو المصري للتدخل بقوة لإيقاف الكرة في وسط الملعب بعدها يطلق الحكم صافرته لإيقاف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من لاعبي الفريقين في الدقيقة 30 من عمر المباراة .





ويعود اللعب ليستأنف بمحاولة هجومية للزمالك عن طريق حازم إمام تمر عرضية لكنها بدون خطورة .





ويواصل لاعبو المصري الاعتماد على القوة والخشونة في الالتحامات ومن كرة في وسط الملعب يتعرض ساسي للإعاقة لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب ليعترض اللاعب التونسي ويطالب بركلة حرة ليشهر الحكم البطاقة الصفراء بعدها يستمر الاعتراض ويطرد اللاعب التونسي في الدقيقة 35 من عمر المباراة .





ويكثف المصري من محاولاته مستغلا النقص العددي للزمالك وتسديدة قوية من ايميكا لاعب المصري من مسافة بعيدة يتصدى لها ابو جبل بثبات بعدها محاولة بكرة طولية لكنها تسلل على الفريق البورسعيدي في الدقيقة 38 من عمر المباراة .





وينطلق كاسونجو في دفاعات المصري ويحاول المرور من مدافعين لكن يقطعها دفاع المصري وتنتهي الخطورة بعدها تمريرة بينية تصل بكاسونجو في موقف إنفراد بالحارس الذي تألق وخرج من المنطقة ليشتتها بقدمه في الدقيقة 43 من عمر المباراة .





ويحاول المصري بهجمة خاطفة وعرضية من الجانب الأيسر يسددها طقطق بقوة لكن يتصدى لها بصعوبة أبوجبل ويخرجها لركنية بعدها يحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الأول .





ويحاول حازم إمام إرسال عرضية من الجانب الأيمن يشتتها الدفاع بعدها كرة طولية داخل منطقة الجزاء يشارك بها زيزو ليتعرض للإعاقة ويحتسب الحكم ركلة جزاء يتصدى لها محمود علاء يسددها أرضية في أقصى الزاوية اليمنى لكنها ترتطم بالقائم وتخرج بعيدا عن المرمى لتضيع فرصة تعزيز النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .





ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بنزول إمام عاشور بدلا من كاسونجو لإعادة الاتزان في وسط الملعب بعد النقص العددي للفريق .





وحاول المصري تبادل الكرة في وسط الملعب وفرض سيطرته لكن بدون خطورة على المرمى واعتمد الزمالك على انطلاقات الجانبين وحصل اللاعب إيميكا من المصري على بطاقة صفراء بكرة مشتركة في وسط الملعب.





ويكرر المصري محاولاته من عرضيات من جانبي الملعب تكفل بها الدفاع وأبوجبل ولم تشكل خطورة حقيقية رغم استمرار المحاولات البورسعيدية .





وهجمة جديدة للمصري من محمود وادي إلى عمر كمال الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أبوجبل بثبات في الدقيقة 60 من عمر المباراة .





ولعب الزمالك في وسط الملعب وكرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق زيزو شتتها دفاع المصري البورسعيدي وأبعدها عن الخطورة في الدقيقة 63 من عمر المباراة .





ويرد المصري بهجمة خاطفة تصل لمحمود وادي ويخرج أبوجبل ليشتت الكرة ويرتطم الثنائي ويتوقف اللعب ليتم علاج كلا اللاعبين ويحصل وادي على بطاقة صفراء بعد تدخله مع حارس الزمالك .





ويرد الزمالك بهجمة مرتدة لكن اللمسة الاخيرة لم تكن دقيقة ليخرج حارس المصري ويتصدى للكرة ويفسد الخطورة في الدقيقة 74 من عمر المباراة .





وينطلق جمعة من الجانب الأيسر ليمررها عرضية أرضية تصل لزيزو داخل المنطقة يحاول المرور وتسديدة لكنها غير منضبطة تمر بجوار القائم في الدقيقة 77 من عمر المباراة .





وتستمر محاولات الزمالك خاصة عن طريق زيزو الذي حاول تشكيل خطورة على حدود منطقة المصري لكنها لم تكتمل لهجمات واعدة .





ودفع المصري بتغييرين هجوميين بنزول أحمد ياسر و أوستن أموتو الذي تدخل في كرة قوية واصطدام مشترك بالرأس مع محمود علاء ليسقط الثنائي على الأرض ويخرجا ليحصلا على العلاج في الدقيقة 83 من عمر المباراة.





وتستمر المحاولات البورسعيدية من على حدود المنطقة وفي وسط الملعب دون خطورة على المرمى فيما يحاول الزمالك الاعتماد على المرتدات التي مرت دون خطورة أيضا على مسعود حارس المصري .





وتشهد الدقيقة 88 من عمر المباراة أخطر فرص المباراة للزمالك بعد كرة طولية خلف دفاعات المصري ويضرب الزمالك مصيدة التسلل تصل لبن شرقي في وضعية إنفراد بالحارس ليطلقها تسديدة قوية ينقذها الحارس ببراعة لتضيع فرصة هدف محقق للفريق لتعزيز النتيجة .





وتعود الخطورة من جديد ببراعة بكرة خاطفة تصل بينية من أوباما لزيزو الذي انفرد بالمرمى وسددها رائعة ينقذها مسعود بصعوبة بالغة بعدها تمر عرضية تصل لأوباما المنطلق من الخلف للأمام داخل المنطقة يسددها من فوق الحارس وتتهادى نحو الشباك لينقذها المدافع من على خط المرمى في الدقيقة 90 لتضيع فرصة مركبة خطيرة لتعزيز النتيجة للزمالك .





ويحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع في المباراة ويدفع الجهاز الفني بمحمد عبدالغني بدلا من أشرف بن شرقي لتأمين منطقة وسط الملعب .





ويحاول لاعبو المصري شن هجمات بكرات عرضية لكنها غير متقنة ولم تشكل خطورة ويرد إمام عاشور بهجمة يتوغل بها في المنطقة ويسددها بيسراه لكنها في يد الحارس .





ومرت اللحظات الأخيرة دون خطورة وسط محاولات من زيزو وعاشور من الزمالك وعرضيات من المصري بدون خطورة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد .



