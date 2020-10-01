المدرب الذي قهر القطبين.. حكاية مواجهات موسيماني ضد الأهلي والزمالك

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:04 م
موسيماني
موسيماني
حسام مجدي
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ينتظر جماهير الكرة المصرية خلال ساعات قليلة وصول بيتسو موسيماني إلى القاهرة ليتولى مهمة تدريب النادي الأهلي الفترة المقبلة.


وأعلن النادي الأهلي اليوم الخميس بشكل رسمي التعاقد مع موسيماني ليتولى مهمة تدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين خلفا للسويسري رينيه فايلر.


ويملك موسيماني تاريخ مواجهات قوي أمام الفرق المصرية أو أمام قطبي مصر تحديدا النادي الأهلي ونادي الزمالك خلال البطولات الإفريقية.


ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات موسيماني ضد قطبي مصر كالآتي:

- الأهلي
لعب بيتسو موسيماني ضد النادي الأهلي في 4 مباريات من قبل أثناء توليه قيادة نادي صن داونز خلال البطولات الإفريقية وتمكن من الفوز في مباراة وحيدة ووتعادل في أخرى وخسر مباراتين.


وكانت هناك نتيجة ثقيلة حققها صن داونز ضد الأهلي أثناء قيادة موسيماني للمهمة الفنية وكانت خمسة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


- الزمالك
كما واجه موسيماني أثناء قيادته لصن داونز نظيره نادي الزمالك في 4 مباريات هو الأخر وفاز في ثلاث مباراة وخسر مباراة وحيده خلال البطولات الإفريقية.


وكانت أبرز مواجهة جمعت بين صن داونز والزمالك خلال تواجد موسيماني هي نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي خسر فيه الأبيض بثلاثية نظيفة في جنوب إفريقيا وفاز في الإياب بهدف نظيف.

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