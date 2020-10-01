هازارد يثير غضب زيدان في ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن سبب غضب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد مواجهة بلد الوليد في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.





وأفاد الإعلامي إيدو أجيري المقرب من ريال مدريد بأنه في الحصة التدريبية التي أُجريت قبل يوم من مواجهة بلد الوليد انسحب نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد من التدريبات بينما باقي زملائه استكملوا التدريبات.





وأكد إيدو أجيري أنه كان هناك حديث بين زيدان وهازارد الذي أخبره أنّها ليست تمزق ويعتقد أنّه بإمكانه المشاركة في مباراة بلد الوليد ولذلك زيدان وثق في كلام هازارد وقام بإستدعائه.





وأوضح إيدو أجيري أنه بعد إصابة هازارد في يوم المباراة ظهر زيدان متوتراً و غاضباً في المؤتمر الصحفي بعد المباراة لأنّه كان يعرف أنّ هازارد ليس بحالة جيدة والمدير الفني الفرنسي أصبح منزعجًا من الإنشغال في موضوع النجم البلجيكي.





وأشار إيدو أجيري إلى أن ريال مدريد حقق الفوز في الجولة الماضية على بلد الوليد بهدف نظيف سجله فينيسيوس جونيور علمًا بأن هازارد سيغيب حوالي شهر بسبب الإصابة التي يعاني منها.



