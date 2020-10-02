في عيد ميلاد سعد الصغير.. تعرف على القصة الكاملة لتنمر مدحت العدل عليه

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يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان سعد الصغير والذي أكمل عامه الـ50 ، والذي حقق شهرة واسعة من خلال أغانيه الشهيرة منها "هتجوز".



وتزامناً مع تلك المناسبة يرصد لكم "الفجر الفني" القصة الكاملة لتنمر مدحت العدل علي سعد الصغير والخلاف بينهما.



تصدر السيناريست مدحت العدل التريند مؤخرًا وأثار حالة من الجدل بعدما غرد عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير "تويتر" ، ينتقد خلالها مشجعي النادي الأحمر والذي يمثلهم سعد الصغير.



وتنمر مدحت العدل من خلال تلك التغريدة علي سعد الصغير قائلًا: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ، وأحمد زويل، ومجدي يعقوب، ومثقفي وفناني مصر، مش هيعرفوا فاوست.. وصاحب أغنية (بحبك يا حمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".



وردًا على تنمره سخريته منه ، قرر سعد الصغير، أن ينشر فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يرد فيه على مدحت العدل وقال"أهلاوي وبحب النادي الأهلي لازم أرد على دكتور مدحت العدل حيث قال نادي الزمالك بيشجعه نجيب محفوظ وعمرو دياب وهاني شاكر، أما من يشجع نادي الأهلي فهو سعد الصغير بتاع بحبك ياحمار، اللي بيقول هذا الكلام رجل دكتور سيناريست يكتب لنا الأفلام، حضرتك راجل فاهم، دكتور مدحت بيدرس لنا عايز تغني للحمار أو للأسد تغني جوه فيلم غنتها بره كده تتحبس، إذن أنت تعلم جيدا يادكتور، أغنية بحبك ياحمار سياق داخل فيلم أما تطلع وتعايرنا بيها، شادية غنت للحمار".



وأضاف سعد الصغير، "دكتور مدحت حضرتك متنمر، أبويا علمني متنمرش على حد الغلبان بتاع الفول ميشجعش بتاع الباكبورت ميشجعش، حضرتك متعرفش تلعب كره متعرفش تحلل متخبطش فالناس الغلابة، أنت بتعايرني أنت دكتور في إيه من يقول هذا الكلام ليس دكتور .نص فريق الزمالك أحيت أفراحهم وبيحبوني".



وقال " سعد الصغير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن "مدحت العدل"، هو من قال له إذا أردت أن تغني أغنية "بحبك يا حمار"، لابد أن تكون في سياق درامي، مستكملا: "ما أحزنني أن الانتقاد جاء من الدكتور مدحت العدل.. أنت من قال غني أغنية الحمار في سياق درامي.. وأنا غنيتها في فيلم".



واعتذر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، للفنان سعد الصغير، على تلك التغريدة.



والجدير ذكره أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.

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