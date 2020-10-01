الرجاء يقرر صرف مستحقات لاعبية قبل موقعة فاركو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر مجلس إدارة نادي الرجاء، صرف باقي مستحقات لاعبيه، استعدادا لمواجهة فريق فاركو، السبت المقبل، بملعب مركز شباب مطروح، بالقسم الثاني.

ومن المقرر أن يعود الفريق المطروحي للتدريبات الجماعية، بملعب الريدسون، الجمعة، قبل السفر للدخول في معسكر بمطروح قبل اللقاء المرتقب.

وشهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، أزمة بسبب عدم حصول اللاعبين على المستحقات الخاصة بهم، مما دفعهم لعدم خوض التدريبات الجماعية، منذ مباراة دكرنس السابقة.

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