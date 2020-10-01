غزل شبين يتعادل مع ميت خاقان وديا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم، بنادي غزل شبين، مع ضيفه فريق ميت خاقان، بهدفين مقابل هدفين، في المواجهة الودية التي جمعتهما بملعب الغزل، استعدادا لعودة منافسات المجموعة العاشرة بالقسم الثالث.

سجل هدفي الغزل عمرو صبحي، وكريم الكومي، وأحرز ثناثية ميت خاقان المهاجم أحمد سعد الواعر.

وسبق لميت خاقان الفوز على ميت خلف، بهدفين لهدف، والخسارة من تلا بهدف، بينما فاز الغزل على سرس الليان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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