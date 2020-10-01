متخصص في شئون الأسرة: هناك أزواج يتعرضون للضرب من زوجاتهم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال محمد زناته، المتخصص في شئون الأسرة، إن الزوجات العصبيات تستغل نقاط ضعف الزوج، وتزيد من أحماله وأعبائه وتضغط عليه، رغم أنه من المفترض أن تكون العلاقة بين الزوجين تحمل المودة والرحمة فقط.

وأضاف محمد زناتة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك زوجات عصبيات تقوم بضرب أزواجهن.

وتابع المتخصص في شئون الأسرة، أنه ليس من حق الزوج ضرب زوجته أو العكس ولا يجوز ذلك، فالمشكلات بين الزوجين يمكن أن تحل بطرق متعددة ليس من بينها الضرب.

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