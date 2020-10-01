حجازي : يكرم تعليم الفيوم للفوز في المسابقة الفنية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية واللاجئين

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كرم الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يكرم طالبات الفيوم الفائزات في المسابقة الفنية للهجرة غير الشرعية ويمنح كل طالب جهاز تابلت وشهادة تقدير لكل طالب بوزارة التربية والتعليم بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والسفيرة نائلة جبر من وزارة الخارجية وممثلي عن منظمة الهجرة، كما تم منح شهادة تقدير لمديري التربية البيئية والسكانيه بالمديريات المشاركة في المسابقة بمحافظات (الفيوم - كفر الشيخ -البحيرة - الغربية - اسيوط)



حيث فازت الطالبة داليا خالد على محمد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، والطالبة هاجر عيد شعبان حسن بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، على مستوى المحافظات المشاركة فى المسابقة البحثية حول قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب " 01553105105 ".

