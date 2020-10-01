هل تفضل المرأة الرجل العصبي؟ متخصصة في شئون الأسرة تجيب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت دعاء العجوز المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إن الدراسات كشف أن الرجل العصبي واضح، والهادئ متلاعب لعدم القدرة على معرفة طريقة تفكيره وحسمه للأمور.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الشخص الهادئ صعب حد يعرف أنه سعيد أو حزين لأنه قادر على التحكم في مشاعره وتصرفاته بخلاف الرجل العصبي تستطيع الزوجة معرفة ما بداخلة بمجرد خروجه عن شعوره.

أضافت، الرجل العصبي بيصالح زوجته بسرعة، ولكن يجب على الطرفين إذا كان بينهما مشاعر حب حقيقة تحمل بعض الأمور لأن الحياة مشاركة بينهما، لافتتا أن الزوجة تفضل الرجل العصبي عن المزاجي لوضوحه وصراحته.

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