جمال العدل: "لا يجب أن نلتفت لما يصدر عن الإرهابية حتى لا نعطيهم أكثر من حقهم"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عقب المنتج جمال العدل، على حديث جماعة الإخوان الإرهابية بأن هناك شركة تتبع الدولة سيطرت على مجال الدراما في مصر، قائلًا: "حديث جماعة الإخوان الإرهابية بأن هناك شركة تحتكر صناعة الدراما أمر غير صحيح، أنا شخصيًا عامل أكتر من 3 مسلسلات، ولا يجب أن نعطي أي قيمة للجماعة الإرهابية".

وتابع "العدل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس،: "ما زالنا أسياد الدراما العربية، وما زالت الدراما المصرية في منتهى الجمال"، موضحًا: "من يقول إن الدولة محتكرة صناعة الدراما، عليه أن يشاهد المسلسلات التي تذاع، وسيدرك الحقيقية من تلقاء نفسه".

وأضاف: "جماعة الإخوان الإرهابية ليس لها أي قيمة من الاساس، ولا يجب أن نلتفت لما يصدر منهم، حتى لا نعطيهم أكثر من حقهم"

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أعرب المنتج جمال العدل، عن سعادته بنجاح مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسر، وذلك أثناء مداخلته ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمة الاعلامي وائل الابراشي.

وقال جمال العدل، بأن فيروس كورونا أثر على تصوير جميع الاعمال الدرامية واستمرار التصوير في أماكن محددة، والظروف الانتاجية في منتهى الصعوبة، بجانب أخذ كل الاحتياطات من توفير طبيب وقت التصوير، واستخدام طرق الوقاية كاملة من كمامات ومطهرات.

وحرص المنتج جمال العدل على تهنئة الفنانة يسرا بنجاح مسلسل "خيانة عهد" وأضاف بانها نجمة كبيرة قائلاٌ: "لم تفرض رئيها في عمل أو في اختيار ممثل، بالاضافة لمشاعر الحب التي تملئ قلبها، ونجاحك السنة دي والسنة الماضية يثبت أنك نجمة كبيرة".

وتابع كلامه: "يسرا بتساعد جميع الممثلين بما لديها من خبرات وتراكم النجاح، وهى سبب في اخراج نص مسلسلات رمضان بسبب رغبة الممثلين في تقليد يسرا بعدم جلوسها في المنزل والاهتمام بعملها رغم الصعوبات".

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، عبير صري، حلا شيحة، جومانا مراد، تيام قمر، بيومي فؤاد، حالد سرحان، خالد انور، اخراج سامح عبدالعزيز.


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