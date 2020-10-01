محمد موسى يوجه الشكر لوزير الداخلية بسبب "طفلة سوهاج"

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وجه الإعلامي محمد موسى، الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على تقديم الدعم والرعاية الطبية لطفلة من محافظة سوهاج تبلغ من العمر عام وشهرين، ومصابة بورم في الرقبة، وبدأت العلاج بالفعل.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن وزير الداخلية أمر بعلاج الطفلة، وقطاع حقوق الإنسان والخدمات الطبية ومديرية أمن سوهاج، وتم استقبال الطفلة وعرضها على الأطباء المتخصصين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة مجانا، وكذلك صرف العلاج الطبي اللازم مجانا، دون أن يتحمل أهليتها أي أموال.



وأضاف: أن وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق يضع يده في أمور إنسانية جدا، سواء في مبادرة "كلنا واحد" للقضاء على جشع التجار ومواجهة ارتفاع الأسعار وغير ذلك.



