في عيد ميلاده.. تعرف علي حقيقة خلافات سعد الصغير وتامر حسني

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يحتفل اليوم الفنان سعد الصغير بعيد ميلاده والذي أكمل عامه الخمسين، وتزامناً مع تلك المناسبة يكشف لكم "الفجر الفني" حقيقة خلاف سعد الصغير وتامر حسني.





ومنذ عامين تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنان سعد الصغير أثناء استضافته في أحد البرامج وهو ينتقد عدم استعانة تامر حسني لمشاركته في أغنية "100 وش" واتهم تامر حسني بالتخوف من موهبته وصوته المميز.





ولكن سعد خرج عن صمته ونفي ذلك مؤكداً أن اللقاء لم يعرض كاملًا وأنه أنهى كلامه قائلًا "أنا بهزر" وهي الجملة التي لم تعرض بالبرنامج .





وأضاف سعد: "أنا مطولش أبقى تامر حسنى أو عمرو دياب أو حتى ربعهم، وأحمد شيبة، صوته قد صوتى مليون مرة، واللى نزل الفيديو شاله لما قلت أنا بهزر".





والجدير ذكره أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.

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