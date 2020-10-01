في عيد ميلاده.. تعرف علي حقيقة خلافات سعد الصغير وتامر حسني

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
يحتفل اليوم الفنان سعد الصغير بعيد ميلاده والذي أكمل عامه الخمسين، وتزامناً مع تلك المناسبة يكشف لكم "الفجر الفني" حقيقة خلاف سعد الصغير وتامر حسني.


ومنذ عامين تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنان سعد الصغير أثناء استضافته في أحد البرامج وهو ينتقد عدم استعانة تامر حسني لمشاركته في أغنية "100 وش" واتهم تامر حسني بالتخوف من موهبته وصوته المميز.


ولكن سعد خرج عن صمته ونفي ذلك مؤكداً أن اللقاء لم يعرض كاملًا وأنه أنهى كلامه قائلًا "أنا بهزر" وهي الجملة التي لم تعرض بالبرنامج .


وأضاف سعد: "أنا مطولش أبقى تامر حسنى أو عمرو دياب أو حتى ربعهم، وأحمد شيبة، صوته قد صوتى مليون مرة، واللى نزل الفيديو شاله لما قلت أنا بهزر".


والجدير ذكره أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.
ً

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ يوم

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 7 ساعات

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 17 ساعة

توضيح مهم من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ يوم

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ يوم

تعرف على أول مباراة لـ"موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الهلال

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ يوم

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

06:49 م

توضيح مهم من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الهلال

09:30 م

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟