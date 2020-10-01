القناة يفوز على الشرقية استعدادا لمواجهة الترسانة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، فوز ودي على حساب فريق الشرقية، في المباراة الودية التى اقيمت على ملعب القناة .

شهد اللقاء فوز القناة بهدف نظيف أحرزه مهاجم الفريق شريف اشرف في الشوط الأول من عمر المباراة.

وشهدت المباراة قيام الجهاز الفني لنادي القناة بقيادة تامر مصطفى الدفع بالعديد من اللاعبين على مدار المباراة، للاطمئنان على مستوى لاعبيه قبل خوض الترسانة.

يذكر أن المباراة المقبلة للقناة ستكون امام فريق الترسانة يوم الاثنين المقبل على ملعب القناة.

ويحتل القناة المركز السادس برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الترسانة المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

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