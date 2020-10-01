وزارة الري: نستهدف تحويل محنة الأمطار إلى منحة ربانية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا للأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه مع بداية شهر أكتوبر سيتم العمل على مواجهة أخطار السيول والأمطار، لافتا أنه تم وضع خطة مع كافة المحافظات لتحدي الأمطار والسيول.

وأضاف، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بكافة أجهزة الوزارة ومتابعة كافة الترع والمجارى المائية لاستقبال الأمطاروتحديدا مخرات السيول وإزالة كافة التعديات عليها، لافتا أنه سيتم تحويل محنة الأمطار إلى منحة ربانية للاستفادة من كل نقطة مياه لمواجهة التحديات المائية الضخمة.

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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف خطة التعامل مع موسم الفيضان الحالي وآليات الإستعداد لموسم السيول والأمطار وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع حيث أكد على الانتهاء من المرحلة الاولي لتأهيل الترع بحلول شهر يونيو 2021 ودفع عجلة التنفيذ للوصول إلى المُستهدفات طبقًا للجدول الزمني الموضوع حيث بلغ عدد العمليات الجارى طرحها 256 عمليه بإجمالى أطوال 1524 كم وتكلفة اجماليه 4،605 مليار جنيه وعدد العمليات الجارى تنفيذها حاليًا 152 عملية بإجمالى أطوال 1939 كم وتكلفة اجماليه 5،657 مليار ليصبح إجمالى المرحلة الأولى 3463 كم بتكلفة إجمالية 10،262 مليار جنيه.

كما وجه عبد العاطي علي ضرورة وضع المساحات المُنزرعة المترتبة على الترع التي تم تأهيلها وتبطينها كأولوية أولى للمناطق المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث في ضوء خطة الدولة للتوسع في التحول لطرق الري الحديثة

وأكد الدكتور الوزير على قيام رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بعمل التنسيق الدائم والمستمر مع السادة المحافظين وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات العامة، والمرور الدوري والمستمر على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر وذلك استعدادًا لمواجهة مخاطر السيول والأمطار حيث تم تشكيل عدة لجان للمرور على مخرات السيول بجميع المحافظات والبالغ عددها 117 مخر بإجمالى أطوال 312 كم وذلك للتأكد من حاله المخرات ومدى جاهزيتها لاستقبال مياه السيول وتم حصر جميع التعديات عليها ومخاطبة جهات الولايه لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبًا من وقوع خسائر ماديه وبشرية.

وتم التأكيد على قيام كلٍ من السادة رؤساء قطاعات الموارد المائية والري بالوجه البحري والقبلي بالتنسيق مع المحافظات لإجراء سيناريوهات للتعامل مع السيول.

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