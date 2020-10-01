محمد موسى يناشد رئيس الوزراء إنقاذ شابين يعانيان من مرض جلدي نادر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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استغاث أحمد علي أحمد، والد كل من "محمود"، 24 سنة، و"محمد"، 25 سنة، المقيم في العامرية النهضة كوبري شربات في محافظة الإسكندرية، ببرنامج "خط أحمر" من أجل إيصال صوته لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن معاناة ابنيه من مرض جلدي نادر، لم يستطع أحد تشخيصه.

وقال الأب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، إن حالة ابنيه محمد ومحمود بدأت بعد ولادتهما بعام واحد، وأنا راجل بسيط لا أستطيع الإنفاق على علاجهما، وذهبنا إلى جميع المستشفيات ولم يستطع الأطباء علاجهما، وتطور الأمر وأصبحا يعانيان من مشكلات في العين بسبب هذا المرض النادر".

من جانبه، ناشد الإعلامي محمد موسى، رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بالتدخل السريع من أجل إنقاذ الشابين، مضيفا: "بناشد فيك روح الأب والإنسان" من لإنقاذ الشباب من تلك المعاناة.

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