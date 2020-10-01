الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الهلال

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:30 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
علي خلاف
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تبحث إدارة الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءا على رؤية المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

الزمالك يستهدف ضم عمر خربين من الهلال السعودي

تحدثت تقارير صحفية سعودية، عن تحرك مسؤولي نادي الزمالك لضم النجم الدولي السوري عمر خربين مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير أن الزمالك فتح خطوط اتصال مع عمر خربين وإدارة الهلال السعودي من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمي.

من جانبه قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، إسناد ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن الزمالك للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، من أجل الاستقرار بشكل نهائي على ميركاتو الأبيض



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