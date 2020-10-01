مصطفى بكري: السيسي لا يخضع لضغوط من أي دولة (فيديو)

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تشهد أمن واستقرار لأول مرة، فضلًا عن أنها أصبحت رقمًا عالميًا، بدعوتها للقمم الإفريقية والقمم العربية الأوروبية، وأنها مرجعية للقرار السياسي الإقليمي والدولي في كل مكان.



وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن جماعة الإخوان الإرهابية يروجون الشائعات باستمرار ودون توقف، وبأساليب ممنهجة، ولا بد من محاسبة المحرضين على قتل الشعب المصري، ويحرق منشآت الوطن، فضلًا عن قتله للجنود والأبرياء والشيوخ في سيناء.



واستكمل حديثه، أن هناك إنجازات تحققت في مصر لم تتحقق في 30 عامًا، سواء مصانع أو كباري ومباني وغيرها، بتخطيط شامل، فضلًا عن استصلاح وزراعة 400 ألف فدان بسيناء، وتحويلها لمجتمع سكني، كونها قضية أمن قومي، موضحًا أن الرئيس السيسي يحقيق ما لم يحققه من سبقوه، ولا يخضع لأي ضغوط من أي دولة.



واختتم تصريحاته، موجهًا حديثه للخونة والمتآمرين: «لو انتوا رجالة ماتوقفوش مع تركيا ضد بلدكم وليبيا، وماتساندوش تركيا وهي بتدمر بلد عربي زي سوريا والعراق، لكن الخيانة وجهة نظر وانتوا غرضكم الفلوس».



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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية والتنمية المستدامة.



وأضاف خلال كلمته، فى اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ 25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، الخميس، أنه على المستوى لمستوي الوطنى استطاعت مصر أن تخطو خطوات فى مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة.



وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر احتفلت بمرور 100 عام على مشاركة المرأة في الحياة العامة، ووضعت استراتيجية لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة المصرية في مجلس الوزراء والبرلمان بنسبة 25%.



وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر أعلنت في مايو عام 2019 البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى، وتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن ليكون ذلك تتويجا لمساهمة المرأة المصرية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام.



وأكد أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها، وبما يتفق مع ما جاء في العقود والمواثيق الدولية ذات الصلة".

