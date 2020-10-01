شاومي تحطم الأسعار.. Mi 10T Lite بالمواصفات والاسعار

أعلنت شركة شاومي اليوم الأربعاء إلى جانب هاتفيها الذكيين الجديدين (مي 10 تي) Mi 10T، و(مي10 تي برو) Mi 10T Pro، عن هاتف ثالث بمواصفات أقل، وهو: (مي 10تي لايت) Mi 10T Lite.









Mi 10T Lite





يوفر Mi 10T Lite ، الذي يزن 214.5 جرامًا وسُمكه 9 ملم ، 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x (RAM) و 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت للتخزين الداخلي UFS 2.1.





يوجد على ظهر الهاتف أربع كاميرات خلفية ، الدقة الرئيسية منها 64 ميجا بكسل ، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل ، والدقة الثالثة والرابعة 2 ميجا بكسل لكل منهما.





تأتي الكاميرا الرئيسية بمستشعر Sony IMX682 وفتحة عدسة f / 1.89 ، والثانية للتصوير الواسع للغاية بزاوية 120 درجة تأتي بفتحة عدسة f / 2.2. أما بالنسبة للكاميرات الثالثة والرابعة ، فتأتي بفتحة عدسة f / 2.4 ، والثالثة مخصصة لتصوير الأشياء عن قرب ، والرابعة مخصصة للتصوير بعمق.





يوفر Mi 10T Lite شاشة DotDisplay 2.5D بقياس 6.67 بوصة ، مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز. الشاشة تأتي بدقة 2400 × 1080 بكسل ، مع مستوى سطوع عالي 450 نت. إنه محمي بطبقة من الزجاج (Gorilla Glass 5) ، ثم يحتوي على ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.45.





يحتوي الهاتف على معالج Qualcomm of America Snapdragon 750G ، والذي يعمل بتردد 2.2 جيجا هرتز ، ومصنوع بتقنية 8 نانومتر ، بالإضافة إلى معالج رسوميات Adreno 619. شبكات الجيل الخامس 5G.





تشمل Mi 10T Lite بطارية بسعة 4،820 ميلي أمبير / الساعة ، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واطًا عن طريون نميم عن فرين نم الشحن تقنية السريع باستطاعة 33 واطًا عن طفريون ميسا عن طفيون نم.





وبرمجيًا ، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل. جدول البيانات مع حساس للبصمة في زر جانبي.



